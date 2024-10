Alta tensione Vlahovic: la Juventus l’ha fatta grossa

Alta tensione Vlahovic. A poche ore dalla sfida di Champions League contro lo Stoccarda in casa Juve si riparla dello scottante caso dell’attaccante.

Juventus-Stoccarda, atto terzo della nuova Champions League. Un altro esame in vista per la formazione bianconera ritornata alla vittoria in campionato sabato scorso contro la Lazio.

Un’altra sfida prestigiosa sul palcoscenico più importante d’Europa ed un’altra Juventus. Thiago Motta ha infatti in serbo una notevole rotazione dei giocatori, tenuto conto delle assenze e della sfida di domenica prossima che vedrà la Juventus impegnata a San Siro contro l’Inter. Avvicendamenti, più o meno forzati, che di certo non andranno ad intaccare il terminale offensivo della Juventus. Dusan Vlahovic è intoccabile anche, ma non soltanto, perché non ha un’alternativa valida data la lungodegenza di Arek Milik. Per l’ennesima volta, e sarà così almeno fino a gennaio, Thiago Motta si dovrà affidare in toto alla capacità realizzativa del centravanti serbo. Per l’ennesima volta il classe 2000 della Juventus sarà l’osservato speciale.

Alta tensione Vlahovic. Uno stipendio fuori mercato

Dusan Vlahovic, croce e delizia dei tifosi della Juventus e preoccupazione, non di poco conto, per il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli.

Dell’attuale momento della Juventus e di Dusan Vlahovic, ha parlato Emanuele Gamba, inviato de La Repubblica e profondo conoscitore delle vicende a tinte bianconere, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Un’analisi a ‘tutto campo’ su questa prima parte di stagione della formazione guidata da Thiago Motta. Il capitolo riguardante il centravanti serbo è lasciato quasi in fondo poiché, indubbiamente, rappresenta l’argomento più complesso da definire in questo momento. La trattativa per l’eventuale prolungamento del contratto, con spalmatura dell’ingaggio su più anni, è ferma ormai da tempo.

Quasi a conferma di tali difficoltà, arrivano le parole di Emanuele Gamba: “Sul rinnovo di Vlahovic credo si vada per le lunghe e la distanza è ancora tanta tra le parti. Vlahovic guadagna cifre che sono fuori mercato“. In questa stagione il centravanti bianconero guadagnerà 10 milioni di euro netti, che saliranno a 12 milioni il prossimo anno. Una cifra che nessuno può garantirgli. Ed allora perché dovrebbe rinunciarci ed accettare un rinnovo al ribasso? La questione Juventus-Vlahovic sarà: “un lungo braccio di ferro“.