Calciomercato Juventus, bomber ‘di scorta’: proposta accettata

Adesso la situazione è già chiara. Tutti i dettagli su quello che potrebbe succedere. La proposta è già stata accettata.

Ogni settimana, Robert Lewandowski dimostra di meritarsi un prolungamento del contratto con il Barcellona. In questo momento, il fuoriclasse polacco è uno dei giocatori più in forma non solo del Barça, ma dell’intero panorama calcistico mondiale. I suoi numeri stratosferici sono una conferma delle aspettative che Hans-Dieter Flick ha sempre avuto su di lui. Il tecnico tedesco, infatti, ha riposto piena fiducia in Lewandowski, tanto da spingere Joan Laporta e Deco a bloccare qualsiasi trattativa per la sua cessione durante l’ultimo mercato estivo. Una decisione che, a posteriori, si è rivelata vincente.

Nonostante un campionato precedente segnato da alti e bassi, Flick non ha mai avuto dubbi sul fatto che Lewandowski potesse ritrovare la sua migliore forma. Il tecnico tedesco, che ha già lavorato con la stella polacca ai tempi del Bayern Monaco, ha puntato nuovamente su di lui, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. Lewandowski ha avuto un inizio di stagione straordinario, che lo ha portato a essere il capocannoniere della Liga EA Sports con 12 gol in appena 10 partite, davanti a campioni del calibro di Kylian Mbappé. A questi numeri, vanno aggiunti anche due assist, che dimostrano la sua completa rinascita sotto la gestione di Flick. Se Lewandowski dovesse mantenere questo ritmo, appare quasi impossibile che il Barcellona decida di lasciarlo andare a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. Il Barça ha infatti un’opzione unilaterale per prolungare il suo accordo fino al 2026, e sembra sempre più probabile che venga esercitata. Tuttavia, ciò non significa che il club catalano abbia smesso di guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo attaccante che possa dare respiro al polacco, che ha già 36 anni.

Jonathan David insieme a Lewandowski al Barcellona

Tra le varie opzioni che Joan Laporta e Deco stanno valutando per il ruolo di attaccante, quella di Jonathan David sembra la più convincente. L’attaccante canadese del LOSC Lille potrebbe arrivare a parametro zero, un aspetto che il Barcellona, vista la sua situazione economica, apprezza particolarmente.

Inoltre, David accetterebbe di buon grado un ruolo da riserva di Lewandowski, un dettaglio importante, dato che altri nomi di spicco come Erling Braut Haaland, Alexander Isak o Viktor Gyökeres richiederebbero di essere al centro del progetto tecnico di Flick.

David, oltre a essere una garanzia in termini di prestazioni, si accontenterebbe di uno stipendio ragionevole. Il nazionale canadese chiederebbe infatti un ingaggio di sei milioni di euro netti all’anno, lo stesso compenso percepito da altri giocatori come Ferran Torres o Ansu Fati. Questo rende l’opzione ancora più appetibile per il Barça, che potrebbe permettersi senza troppe difficoltà un profilo del genere.