Tegola Juventus, KO nella rifinitura: Thiago Motta trema

Tegola Juventus, KO nella rifinitura. Sembra piovere sul bagnato in casa Juventus. Durante la rifinitura Thiago Motta ne perde un altro.

Tutto è pronto, o meglio tutto sembrava pronto. All’inizio di Juventus-Stoccarda mancano ormai pochi minuti ma a Thiago Motta mancherà anche qualcos’altro. Un titolare. L’ennesimo.

Durante la canonica rifinitura, infatti, Douglas Luiz ha accusato un problema. Per il centrocampista brasiliano Juventus-Stoccarda è terminata ancor prima di iniziare. Al suo posto il tecnico bianconero manderà in campo Khéphren Thuram. La Champions League che, dal punto di vista dei risultati sul campo, sta regalando grandi soddisfazioni alla Juventus, sta anche rappresentando un’autentica ‘mannaia’ in termini di infortuni. Un pedaggio pesantissimo per la formazione di Thiago Motta. Gleison Bremer e Nico Gonzalez nella comunque ‘magica’ notte di Lipsia, ora Douglas Luiz addirittura prima della sfida contro lo Stoccarda. Da questo punto di vista le formazioni tedesche non stanno portando granché bene alla Juventus e l’infortunio, per il brasiliano, sembra anche l’ultimo anello di una serie infinita di eventi negativi.

Non soltanto una serie di prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative. Il recente furto in casa di Douglas Luiz, con bottino pari a mezzo milione di euro, ha messo il sigillo su un inizio di avventura in bianconero che ha soltanto tratti negativi.

La Champions League, l’Allianz Stadium ed un avversario comunque di prestigio avrebbero potuto regalare gli stimoli giusti al centrocampista brasiliano per provare a risalire la china. Ora occorrerà conoscere soltanto l’entità dell’infortunio. Ovviamente la speranza è che non sia nulla di grave e che già per la partitissima di domenica a San Siro contro l’Inter il brasiliano sia nuovamente disponibile. Anche se, in questi minuti, qualcuno starà già ‘raccontando’ come la perdita di Douglas Luiz potrebbe perfino rivelarsi un vantaggio per Thiago Motta ed i suoi ragazzi.

E questo dice tutto…