Finale da brividi con la Juve, pugni a un tifoso: provvedimento UFFICIALE

Episodio che non è passato indifferente alla FIGC che ha applicato delle sanzioni per la situazione: i dettagli del caso.

Come si legge, infatti, la FIGC avrebbe preso presto sanzioni per l’episodio successo in Serie C, al termine della gara Calcio Padova S.p.A. – Juventus Next Generation.

Il caso, infatti, è già reso noto e ci sarebbero state delle conseguenze: “Ammenda di 6000 euro a Massimiliano Mirabelli e di 1500 al Padova per responsabilità oggettiva”.

Juventus Next Gen-Padova finisce in rissa: intervenuta la FIGC

Sarebbero, infatti, state applicate, direttamente dalla FIGC, sanzioni pesanti per l’episodio accaduto nella sfida in Serie C tra Juventus Next Gen e Padova.

Episodio che avrebbe visto Mirabelli, direttore sportivo dei biancoscudati, come sottolineano: “Che al termine della gara Calcio Padova S.p.A. – Juventus Next Generation valevole per il girone A del Campionato di Serie C, nel settore della tribuna ovest dello stadio “Euganeo” di Padova dedicato alla stampa “colpire” con due pugni al volto il sig. Andrea Beghin, sostenitore del Calcio Padova S.p.A., che gli si era avvicinato al fine di criticare la squadra ospitante“. Episodio che non sarebbe passato indifferente, come riferito proprio nel comunicato ufficiale reso noto dalla FIGC.