Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: ex Inter come nuovo 9

L’ex Inter può tornare in Italia e la Juventus ci fa un pensierino: i bianconeri monitorano il centravanti

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Il parco attaccanti bianconero non ha dato le risposte che ci si aspettava e alcuni di loro potrebbero lasciare Torino a fine stagione.

Dusan Vlahovic, ad esempio, sta disputando una stagione decisamente al di sotto delle sue potenzialità, ma rimane un attaccante molto ambito sul mercato, soprattutto dai club di Premier League. La Juventus sta considerando l’ipotesi di sacrificarlo in estate per incassare una buona cifra, finché è in tempo, e non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Angel Di Maria è in scadenza a giugno e la società sta cercando di convincerlo a rimanere ancora un’altra stagione. Arkadiusz Milik dovrà ancora guadagnarsi il riscatto e molto dipenderà anche dal suo rendimento in questa parte finale di stagione. A partire già dalla semifinale di Europa League di questa sera contro il Siviglia. La Juventus sta monitorando diversi attaccanti, a partire da Alvaro Morata. Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero messo nel mirino un ex Inter che potrebbe rendere felice Allegri.

Juventus, Icardi può tornare in Serie A: i bianconeri ci pensano

Il giocatore in questione è Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray, in Turchia. Il bomber ex Inter potrebbe tornare in Italia e, come riportato da ‘calciomercato.com’, la Juventus sta studiando lo scenario.

Mauro Icardi ha avuto un periodo piuttosto lungo di ombre che ha fatto dimenticare, per certi versi, quel bomber letale che avevamo ammirato all’Inter. Il centravanti argentino al Psg ha avuto poco spazio e non è riuscito a spiccare in una squadra di campioni. Il trasferimento in prestito al Galatasaray sembrava la conclusione di una carriera ormai in declino. Invece, Mauro Icardi ha smentito tutti e ha cominciato a ritrovare prestazioni e soprattutto gol. I suoi numeri sono eloquenti: 18 gol e 8 assist in 23 partite, di fatto un gol ogni 97 minuti. Le ultime due reti, rifilate all’Istanbulspor permettono, a 3 giornate dalla fine, di lanciare il Galatasaray a +8 sul Fenerbahce secondo e avvicinare il titolo. Quello di Icardi è un prestito secco, di conseguenza a fine stagione tornerà al Psg, con cui ha un contratto fino al 2024. Il bomber argentino, però, vorrebbe ritornare in Serie A e la Juventus ci sta pensando concretamente. Non è, però, l’unica squadra italiana ad averlo puntato. Anche Roma e Milan sono sullo sfondo e stanno valutando la fattibilità dell’operazione.