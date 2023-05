Voltafaccia definitivo, è tornato sui suoi passi: lo prende la Juve

Il bomber potrebbe tornare in Serie A e la Juventus sta sondando il terreno: ritorno di fiamma per i bianconeri che hanno l’occasione a giugno

Caccia all’attaccante per la Juventus che ha bisogno di un nuovo colpo in vista della prossima stagione.

Viste le tante voci su Dusan Vlahovic, richiesto espressamente da diversi club di Premier League, la Juventus rischia di perdere il suo centravanti. Il contratto del serbo è in scadenza a giugno 2024 ma, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno, la società potrebbe decidere di sacrificarlo in estate, per incassare una cifra considerevole. C’è poi la questione sul rinnovo di Di Maria e sull’eventuale riscatto di Milik. Tanti punti interrogativi che costringono la Juve a intervenire concretamente sul mercato degli attaccanti. Nelle ultime ore è caldo il nome di Mauro Icardi che potrebbe tornare in Italia ma potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per un centravanti che ha militato in Serie A.

Juventus, Scamacca verso il ritorno in Serie A: occasione ghiotta a giugno

Gianluca Scamacca potrebbe tornare in Italia già in questa estate di calciomercato. Dopo appena una stagione dal suo trasferimento in Premier League, il centravanti ex Sassuolo potrebbe tornare protagonista in Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, sono diverse le big di Serie A che stanno monitorando l’ex Genoa. Scamacca ha vissuto una stagione altalenante con la maglia del West Ham, realizzando appena 3 gol in Premier League, se pur sia il suo primo anno nel campionato inglese. Sono 6 i gol totali in stagione, contando anche le reti in Conference League. Il suo potenziale è enorme ma certamente in questa annata non ha fatto quella crescita importante che ci si aspettava e che era riuscito a fare in Italia. Nonostante il contratto fino a giugno 2027, Scamacca ha voglia di tornare in Serie A e la Juventus sta considerando la possibilità di ritornare forte sul bomber ex Sassuolo. Già nelle passate sessioni estive di mercato i bianconeri si erano fiondati su Scamacca, senza mai trovare l’accordo definitivo. Adesso potrebbe essere l’occasione buona il suo approdo in bianconero.