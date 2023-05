Calciomercato Juventus, firma saltata: ora prendono Szczesny

Assalto del club inglese a Szczesny: il portiere polacco può lasciare la Juventus e tornare in Premier League durante il calciomercato estivo

La Juventus si trova in un momento cruciale della propria stagione e molto passerà dalla semifinale di Europa League contro il Siviglia.

La società, però, deve anche iniziare a programmare la prossima stagione che passerà molto dal mercato, sia in entrata che in uscita. Molte operazioni di mercato dipenderanno dai giocatori che lasceranno Torino. Big come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria sono in scadenza a giungo e difficilmente rinnoveranno il proprio contratto; anche se l’entourage del ‘Fideo’ sta dialogando con la società bianconera negli ultimi giorni per cercare di trovare un accordo. Anche Dusan Vlahovic, pur non essendo in scadenza, ha diverse richieste all’estero e non è certo della sua permanenza in bianconero. Sarà da vastare anche il futuro di Wojciech Szczesny.

Juventus, il Tottenham sceglie l’erede di Lloris: assalto a Szczesny

Il portiere polacco è in scadenza con la Juventus a giugno 2024 ma la sua permanenza a Torino è in bilico.

La società sta valutando l’ipotesi di sacrificarlo già in estate, prima del termine del suo contratto, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Szczesny è reduce da un ottimo mondiale con la Polonia e da una buona annata con la Juventus ma sente l’esigenza di una nuova esperienza. Per l’estremo difensore ex Roma e Arsenal potrebbe aprirsi l’ipotesi del ritorno in Premier League. In particolare, è il Tottenham ad averlo puntato. Gli ‘Spurs’ si preparano a salutare il proprio capitano Hugo Lloris e sono alla ricerca di un sostituto valido. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Santi Aouna, il club saudita dell’Al-Hilal sta cercando di attrarre il francese. Già negli scorsi anni il club londinese ha seguito da vicino il portiere della Juventus e adesso quella che era una semplice idea potrebbe materializzarsi. Se dovesse arrivare un’offerta importante, la Juve difficilmente rifiuterebbe, anche per liberarsi di un ingaggio piuttosto pesante. La ‘Vecchia Signora’ sta seguendo da vicino due talenti come Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario e potrebbe decidere di puntare su uno di loro due per avviare un nuovo ciclo, facendo affidamento anche sull’esperienza di Perin. Vista anche la carta d’identità di Szczesny, la Juve potrebbe lasciarlo andare per circa 15 milioni di euro.