Conferma bomba dalla Francia: la Juventus riporta a casa Verratti

Calciomercato Juventus, conferma bomba dalla Francia: il Real Madrid ha chiuso la porta e i bianconeri possono portare a casa Verratti

Il Psg è pronto alla grande rivoluzione, spiega in Francia Rmc Sport. E questa rivoluzione porterà per forza di cose a degli stravolgimenti. Intanto si dovrà capire chi sarà il nuovo allenatore, visto che Galtier sembra al capolinea dopo una sola stagione, poi si passerà ai giocatori. E Verratti potrebbe essere uno di quelli in uscita.

Deciderà il nuovo tecnico quindi. Anche se in questo momento nonostante tutto il futuro del centrocampista che il Psg ha preso dal Pescara sembra un po’ più lontano dalla Francia. Verratti, che ricordiamo non ha mai giocato in Serie A, sembrerebbe anche pronto al ritorno. E su di lui ci sono gli occhi della Juventus e dell’Inter, che potrebbero “giocare” il derby d’Italia anche sul mercato per riportare nel Bel Paese il giocatore lanciato da Zeman in Abruzzo e poi volato direttamente sotto la Tour Eiffel.

Calciomercato Juventus, la situazione Verratti

Il suo profilo piace pure a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid che dopo la sconfitta di ieri sera ha chiaramente detto che pure il prossimo anno sarà il tecnico dei madrileni. Però. da quelle parti, l’obiettivo principe è quello di portare in Spagna Bellingham, il centrocampista inglese del Borussia Dortmund che a quanto pare sarebbe proprio ad un passo dal vestire la maglia dei Blancos.

E per Verratti in questo modo non rimarrebbe che la soluzione italiana. Sì, vero, c’è sempre aperta la pista che porta all’Arabia Saudita ma per il momento di offerte concrete non ne sono arrivate e poi c’è da capire se davvero l’azzurro abbia la voglia di andare a giocare lì. In poche parole la Juve è in corsa per Marco. Per quello che potrebbe essere davvero un innesto clamoroso.