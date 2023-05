Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus: l’allegrata finale è da non credere

Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus, ecco l’undici scelto dal tecnico bianconero per affrontare gli spagnoli nella semifinale di ritorno.

Nell’atmosfera infernale dello stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia la Juventus insegue la sua prima finale europea dopo sei anni. Tra poco più di un’ora la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo sul terreno di gioco dell’impianto dei biancorosso, pronta a disputare la semifinale di ritorno di Europa League contro gli uomini di Jose Mendilibar. Si ricomincia dall’1-1 dell’andata, un risultato che senza la regola dei gol in trasferta – abolita da ormai due stagioni – costringe le due contendenti a segnare una rete in più dell’avversaria per staccare il biglietto per la finalissima in programma a Budapest.

La Signora si è salvata in extremis giovedì scorso pareggiando il gol di En-Nesyri all’ultimo respiro con un colpo di testa di Gatti, quando l’arbitro aveva ormai il fischietto in bocca. A Siviglia, in ogni caso, servirà vincere per raggiungere l’obiettivo. L’Europa League è diventata centrale in quest’ultimo scorcio di stagione per la Juventus: sollevare la coppa potrebbe infatti essere l’unico modo per qualificarsi alla prossima Champions League, di nuovo in discussione dopo la notizia di una nuova penalizzazione in classifica. E allora testa, cuore, gambe sul match che può far svoltare un’annata che definire tormentata è solo un eufemismo. Ma andiamo a vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus, sorprese Iling-Junior e Kean

Il tecnico livornese ha spiazzato tutti scegliendo Kean al posto di Vlahovic in attacco. Tocca al prodotto del vivaio impensierire la difesa del Siviglia: sarà supportato dal solito Di Maria. A centrocampo c’è Fagioli, che ha vinto il ballottaggio con Miretti, mentre sulle fasce largo a Cuadrado e ad Iling-Junior. La difesa sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo.

Le formazioni ufficiali:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria; Kean.