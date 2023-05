Juventus, niente più da nascondere: “Campionato irregolare”

Juventus, niente più da nascondere: anche l’ex capitano dice la propria. E il suo pensiero è quello di quasi tutti gli juventini del Mondo

Ha parlato dopo un anno dal suo addio. E come sempre, quando lo fa, lascia il segno. Giorgio Chiellini nel corso della sua carriera non le ha mani mandate a dire. Figuriamoci se lo fa adesso, quando gioca dall’altra parte del Mondo.

Ha parlato a Sky l’ex capitano, raccontando quelle che sono state le sue emozioni in questo anno lontano dalla Vecchia Signora in una stagione che tutto è stata tranne che tranquilla. Stasera per la truppa guidata da Massimiliano Allegri c’è una sfida importante, forse decisiva per la stagione. Ma il pensiero di Chiellini non va solo al match ma anche a tutto quello che i suoi ex compagni idi squadra hanno dovuto superare in questo annata. Come un giochetto di magia: togli i punti, metti i punti, togli i punti. E chissà come andrà a finire lunedì prossimo.

Juventus, ecco le parole di Chiellini

“A gennaio non mi sarei mai aspettato penalizzazione della Juventus, non mi sarei aspettato che sarebbe stata tolta e non mi sarei aspettato si fosse ora ancora in attesa di giudizi. L’ho vissuta con senso di innocenza. Così il campionato ha poco di regolare”.

Sì, Giorgio, probabilmente di regolare ha poco perché sappiamo benissimo come una squadra come la Juventus non possa vivere nel limbo di non sapere quello che potrà fare il prossimo anno. Ed è incredibile come a tre giornate dalla fine del campionato – lunedì, quando ci sarà la penalizzazione, saranno due – non si conoscano né i punti che verranno tolti e nemmeno, visto quello che circola nelle ultime ore, se verranno tolti in questa o nella prossima stagione. Una situazione paradossale.