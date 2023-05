Chiné l’ha fatto ancora: “Retrocessione Juventus in Serie B”

Per la Juventus le prossime settimane saranno decisive per capire quello che sarà il futuro della squadra di Massimiliano Allegri.

Ieri sera è arrivata per Chiesa e compagni una sconfitta dolorosa contro il Siviglia. Un ko arrivato ai supplementari che ha messo fine alla corsa della formazione torinese in Europa League. Non ci sarà l’opportunità dunque l’opportunità di sfidare la Roma nella finalissima di Budapest.

Ora non rimane altro che dare il massimo in campionato e cercare di chiudere il più in alto possibile, magari proprio alle spalle del Napoli, ormai vincitore dello scudetto. Ci sono però le incognite dietro l’orizzonte. Una nuova penalizzazione legata al “caso plusvalenze” che potrebbe ribaltare tutto e spedire i bianconeri fuori dall’Europa. Ma anche le altre vicende extra campo che tengono tutti con il fiato sospeso.

Juventus, la sanzione richiesta preoccupa i tifosi

E’ chiaro dunque che la tifoseria bianconera sia legittimamente preoccupata per il futuro della loro squadra del cuore. Che vede nuvole nere all’orizzonte e una situazione dubbiosa che non permette di lavorare con la dovuta programmazione in vista della prossima stagione.

Nuovo deferimento della procura #FIGC per la #Juventus sulla 2° tranche dell'inchiesta #Prisma (stipendi/partnership/ procuratori).

Chiné parrebbe intenzionato a chiedere la retrocessione in Serie B — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 19, 2023

Il nuovo deferimento che c’è stato da parte della Procura relativamente alla “questione stipendi” (e non solo) legata all’inchiesta Prisma – come ha spiegato il giornalista Marcello Chirico su Twitter – potrebbe aprire uno scenario che non è certo ottimistico per la Juve. Chinè infatti sarebbe intenzionato a chiedere la retrocessione in serie B per i bianconeri. Senz’altro sarebbe una sanzione davvero durissima e che potrebbe cambiare drasticamente i piani della società per il prossimo futuro. Si preannunciano dunque settimane davvero calde.