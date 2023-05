La soffiata è clamorosa: “Zidane ha parlato con la Juve”

Dopo la sconfitta di ieri sera torna in pericolo il futuro di Allegri. E arriva la soffiata clamorosa: “Zidane ha parlato con la Juventus”

Da ieri Allegri è di nuovo un poco più lontano dalla Juventus. La sconfitta contro il Siviglia brucia, eccome, dalle parti della Continassa. E adesso verranno ovviamente fatte delle valutazioni anche sul tecnico. I tifosi, per esempio, hanno già deciso.

Continuare con Max che ha difeso la squadra e la società in questa annata balorda, oppure cambiare, visti i risultati che definire negativi e dire poco? La domanda è bella importante dentro la società, e adesso tornano i nomi che sono stati fatti in passato. Quello di Zidane, ad esempio è uno. E durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY ha parlato anche Frey. Che ha rivelato una cosa anche bella importante.

Zidane ha parlato con la Juventus

L’ex portiere della Fiorentina ha spiegato questo: “Zidane ha a disposizione un progetto che lo rispecchierebbe. Dipenderà tanto dalla situazione del club. Secondo me sta parlando con la Juventus, ed essendo (tolto il Real) un uomo Juve sarebbe un segnale. Ovviamente c’è ancora Allegri e ci sono tante componenti per fare chiarezza. Qualcosa secondo me c’è. calcisticamente da non juventino se chiudo gli occhi e voglio rivedere la grande Juve metterei come presidente Del Piero e allenatore Zidane. All’Inter c’è Zanetti, al Milan Maldini che sono leggende. Hanno rappresentato una carriera nello stesso club. C’è bisogno di questi ambasciatori che rappresentano la storia del passato. Possono spiegare nel miglior modo alle nuove generazioni. Indossi una maglia pesante, che ha fatto la storia. Devi dare il 120%. Anche Totti per esempio, e spero che possa rappresentare la Roma di nuovo”.