La firma con la Juventus è ormai il passato: accordo con il Liverpool

Per la Juventus sono arrivati i giorni più caldi della stagione ma chiaramente si è già iniziato a pensare anche alle mosse per il futuro.

La formazione di Allegri sta completando la sua stagione, alla fine della quale si dovranno tirare le conclusioni. Nel corso dei prossimi mesi infatti la dirigenza ha intenzione di rinnovare la rosa, abbassandone l’età media e anche il monte ingaggi. Ma molto dipenderà proprio da quel che Vlahovic e compagni riusciranno a conquistare.

Partecipare alla prossima Champions è la missione da completare. Alla Juventus servono dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e per questo motivo saranno già stati appuntati sul taccuino gli obiettivi da raggiungere. Impresa non semplice vista una concorrenza sempre più agguerrita.

Juventus, sfuma Mac Allister: è del Liverpool

Anche le altre squadre però hanno iniziato già a muoversi e anzi la Juventus pare essere già in ritardo su alcuni nomi che nel corso dei mesi passati sono stati accostati ai bianconeri. Uno di questi è quello di Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton di De Zerbi che si è laureato campione del mondo con l’Argentina agli ultimi mondiali.

✅ DONE DEAL #Liverpool: Alexis #MacAllister is set to join Liverpool from Brighton on a permanent deal. All concluded between clubs and with player. 🔴🇦🇷 #LFC pic.twitter.com/nmpeqN07Cf — Pedro Almeida (@pedrogva6) May 18, 2023

Nel futuro del calciatore infatti non ci sarà sicuramente l’Italia. Come ha riportato Pedro Almeida su Twitter, infatti, Mac Allister ha già trovato l’intesa con il suo nuovo club, che sarà il Liverpool. A loro volta i Reds hanno già trovato l’accordo con il Brighton per il cartellino del mediano. Per cui si attende solo l’ufficialità ormai per questo trasferimento. Con la Juventus che dovrà guardare altrove per rinforzare il suo centrocampo.