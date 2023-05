Siviglia-Juventus, Allegri guarda oltre: “Ora dobbiamo fare questo”

Siviglia-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato alla fine del match. Ecco le parole del tecnico bianconero, che pensa al futuro

“Quando giochi queste importanti, dove i dettagli fanno la differenza, da far gol a prenderlo un attimo. Abbiamo fatto una buona partita, sono passaggi che questi ragazzi devono fare. Potevamo fare gol noi prima del 2-1, abbiamo sbagliato gol noi sull’1-0. Alla fine sono stati bravi loro che hanno segnato”.

“Purtroppo quando arrivi in fondo come noi, poi ci sono altre squadre che non alzano trofei. Nessuno nasce imparato: una partita maschia, ci venivano addosso. Adesso recuperiamo le energie. In campo in campionato dobbiamo arrivare secondi”.

“Contro loro che avevano difensori che avrebbero sofferto la fisicità di Kean e Ilink salta bene l’uomo e mi serviva. Dispiace non essere andati in finale, i ragazzi lo meritavano. Più di questo stasera i ragazzi non potevano fare e hanno fatto una bella partita. Poi i dettagli, sono quelli che fanno la differenza. Non ho da rimproverare nulla. L’anno prossimo miglioreranno”.

“Dobbiamo smaltire la delusione. Dobbiamo arrivare secondi. Ci sono giocatori che non hanno giocato questa sera e magari lo faranno, con rabbia”.