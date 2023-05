Spalletti e Giuntoli insieme: l’alba di nuova era alla Juventus

Spalletti e Giuntoli insieme, il tecnico di Certaldo potrebbe non restare al Napoli in seguito a dei presunti dissapori con De Laurentiis.

Dalla felicità estrema per uno storico scudetto alle preoccupazioni per un futuro che invece promette burrasca il passo rischia di essere davvero breve. Le indiscrezioni che in questi giorni giungono da Napoli stanno lasciando tutti con la bocca aperta.

Luciano Spalletti, l’artefice del trionfo degli azzurri, potrebbe addirittura rassegnare le dimissioni al termine di questo campionato. Il tecnico toscano sarebbe entrato in rotta con il vulcanico presidente Aurelio De Laurentiis, che lo scorso 19 aprile ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto. Lo ha fatto in maniera automatica, senza interpellare o coinvolgere l’allenatore: il patron ne aveva tutto il diritto, ma Spalletti l’avrebbe interpretata come una sorta di “scortesia”. E non l’ha presa affatto bene. Fatto sta che i due al momento appaiono distanti. L’ex tecnico di Zenit, Roma e Inter ha glissato quando gli è stato chiesto del rinnovo, rimpallando di fatto la questione alla società.

Spalletti e Giuntoli insieme, futuro bianconero per l’attuale tecnico del Napoli?

Lo strappo, checché se ne dica, c’è stato. E, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, se non dovesse essere ricucito nelle prossime settimane si potrebbe arrivare al divorzio.

Che farebbe davvero tanto rumore, visto che il Napoli non ha ancora neppure sollevato la coppa scudetto, avendo trionfato con ben quattro giornate d’anticipo. Nuvole nere s’addensano dunque su Castel Volturno. Già nei giorni scorsi erano circolate le voci del possibile addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il cui futuro potrebbe essere alla Juventus. Secondo gli insider di Space Serie A, in caso di esito positivo della trattativa con i bianconeri l’attuale diesse del Napoli potrebbe pensare anche al 64 enne di Certaldo per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Signora. Uno scenario impensabile fino a poche settimane fa: ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare molto velocemente.