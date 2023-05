La luce tra le tenebre: un Campione del Mondo firma con la Juventus

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano ad una soluzione decisamente importante in difesa: i dettagli del caso.

Come scrivono, proprio, da ‘Record’, portale portoghese, in casa bianconera si pensa alla soluzione in difesa. Un profilo decisamente importanti, infatti, potrebbe entrare in orbita bianconera. Si tratta di un giocatore, attualmente, campione del mondo.

Il profilo in questione sarebbe un giocatore che, nonostante tutto, ha la possibilità di essere preso a parametro zero, dunque, per rinforzare la difesa della Juventus sarebbe profilo assai gradito.

Otamendi a parametro zero. colpo in difesa per i bianconeri