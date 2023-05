Juventus, comunicato UFFICIALE: due mesi di stop

La nota ufficiale diramata dal club bianconero non lascia spazio a dubbi: dovrà restare fermo ai box per due mesi. Ecco il comunicato.

Archiviato il sanguinoso KO di Siviglia, per la Juventus è tempo di rituffarsi in campionato, per provare a consolidare sul campo il secondo posto. Dopo il giorno di riposo concesso da Max Allegri, questa mattina la squadra si è radunata per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Empoli, al “Castellani”.

In occasione della sfida con i toscani – come ampiamente prevedibile – Allegri dovrà fare a meno di numerose pedine soprattutto a centrocampo. Oltre a Pogba, infatti, sarà indisponibile anche Nicolò Fagioli, uscito alla fine del primo tempo nel corso del match con il Siviglia. Questa mattina il giovane centrocampista bianconero si è sottoposto all’operazione per curare la frattura della clavicola destra. L’intervento, perfettamente riuscito, terrà Fagioli fermo ai box per circa due mesi. Ecco il comunicato diramato dal club bianconero:

“Questa mattina Nicolò Fagioli è stato operato di osteosintesi della frattura della clavicola destra: l’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae; i tempi di recupero sono di circa 2 mesi.”