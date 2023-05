Lesione miotendinea: UFFICIALE, salta la Juventus

Il comunicato ufficiale del club non lascia spazio a dubbio: non sarà disponibile in vista della sfida con la Juventus, c’è lesione.

Dopo aver faticosamente digerito l’eliminazione dall’Europa League, la Juventus di Max Allegri prova a rituffarsi in campionato. La sfida contro l’Empoli, sotto questo punto di vista, assume un ruolo importante per provare a consolidare sul campo il secondo posto in classifica.

Va da sé, però, che il fischio d’inizio del “Castellani” si materializzerà molto presumibilmente qualche ora dopo la sentenza della Procura Federale a proposito del caso plusvalenze. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, per la Juve non si preannuncia affatto un impegno facile, per usare un eufemismo. Anche in casa Empoli, però, ci sono delle problematiche, questa volta legati agli infortuni. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, infatti, i toscani hanno reso noto l’infortunio accorso a Razvan Marin. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Marin, infatti, hanno evidenziato una lesione di basso grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Ecco il comunicato:

“Empoli Football Club comunica che gli accertamenti eseguiti sul calciatore Razvan Marin hanno evidenziato una lesione di basso grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. L’atleta ha già iniziato le cure del caso con lo staff sanitario azzurro.”