Accordo saltato con la Juventus, dietrofront totale: bomba Sky

Juventus, ultim’ora Sky: il dietrofront che cambia le carte in tavola in casa bianconera. Non c’è alcun veto di Allegri, ma…

Notizie importanti sul fronte Juventus. Fino a poche ore fa si pensava che l’approdo di Giuntoli in bianconero fosse cosa fatta. Una notizia suffragata dall’indiscrezione secondo cui la “Vecchia Signora” avrebbe deciso di affidare le chiavi della rinascita della Juve all’artefice della rinascita del Napoli.

Tuttavia, secondo quanto riferito a Sky da Caressa e Marchetti, la Juve potrebbe aver operato un dietrofront improvviso sul fronte Giuntoli. In casa Juve è in corso una riflessione alla luce del veto (al momento) posto da De Laurentiis, che non intende liberare Giuntoli. Ecco quanto riferito:

“Fino a poco tempo fa era dato per certo l’arrivo di Giuntoli. Ma nelle ultime ore questa possibilità si è ridimensionata. Oggi non è più certa: Giuntoli è sotto contratto con il Napoli, sembrava potesse essere più semplice. Vale la pena prendere un direttore sportivo esterno? Oppure scegliere una soluzione interna? Il nome è quello di Manna. Non è determinata da veti da parte di Allegri: questo non è vero. Allegri è un dipendente tra l’altro: la scelta di Giuntoli era stata fatta senza che Allegri fosse interpellato. Sicuramente questo non lo ha lasciato tranquillo: l’unico veto che aveva posto Allegri era stato quello del progetto Under 23, che non vuole che sia cambiato.

C’è un discorso di confronto all’interno della società. Allegri non vuole l’ultima parola del direttore sportivo ma per il ruolo che ha avuto all’interno di questa stagione complicata, voleva un confronto. Oggi a causa dell’indisponibilità di Giuntoli sta crescendo la percentuale legate a Manna. L‘accordo con Giuntoli era stato trovato da Calvo sulla base di un contratto quinquennale.”