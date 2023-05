Riscatto e addio: lo scambio porta Morata alla Juve

Tutto pronto per il Morata ter. La Juventus è a lavoro per definire l’ingaggio dell’attaccante spagnolo che può arrivare in bianconero grazie ad uno scambio con l’Atletico Madrid.

L’attacco è uno dei reparti che la Juventus rinforzerà in vista della prossima stagione. Il prossimo direttore sportivo che arriverà in bianconero dovrà sicuramente acquistare un nuovo calciatore in quella zona di campo. In bilico il destino di Milik, con la società che non ha ancora deciso se riscattarlo oppure no. Intanto, dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni riguardo la trattativa per il ritorno alla Juventus di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid apre a questa ipotesi, c’è in ballo uno scambio: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Alvaro Morata continua ad essere uno dei grandi obiettivi di calciomercato della Juventus. I bianconeri sono pronti a chiudere per l’arrivo dello spagnolo, che ha il contratto in scadenza con l’Atletico nel 2024. Questa volta può arrivare a prezzo di saldo. E’ una richiesta specifica di Massimiliano Allegri che avrebbe dato il suo benestare per portare avanti questa operazione di mercato. L’allenatore sarebbe disposto a sacrificare anche un suo calciatore pur di portare alla Juventus Morata. L’operazione può svilupparsi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, prima però servirà definire un’altra situazione che è quella relativa al prossimo direttore sportivo del club. Con l’arrivo di Giuntoli non è così scontato che i bianconeri possano tornare alla carica di Morata, anche se in queste settimane alcuni osservato e intermediari vicini al club stanno già portando avanti questa trattativa di mercato.

Juventus: scambio per Morata, la svolta grazie a Paredes

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Gol Digital, la Juventus sta lavorando per lo scambio Paredes Morata con l’Atletico Madird.

Per sbloccare la trattativa Morata con l’Atletico Madrid, la Juventus deve riscattare dal Psg Leandro Paredes. L’argentino, arrivato la scorsa estate in prestito secco, può essere acquistato dai bianconeri a fronte di un corrispettivo di 22,6 milioni. L’Atletico sarebbe disposto a prenderlo in cambio dell’attaccante spagnolo. Simeone è da sempre un grande estimatore di Leandro Paredes. Le sue qualità si sposerebbero alla perfezioni con gli schemi tattici del Cholo. Bisognerà attendere la decisione della Juventus che per il momento non ha ancora deciso se riscattarlo dal Psg la prossima estate. Nel caso in cui dovesse fallire la trattativa di scambio, la Juventus potrebbe tentare una nuovo affondo per Morata offrendo all’Atletico Madrid una cifra tra i 10 e 15 milioni di euro. Tutte situazioni, queste, che andranno affrontate al termine del campionato quando sarà nominato il nuovo direttore sportivo del club.