Giuntoli e Spalletti alla Juventus: accordo raggiunto e domino clamoroso

E’ tempo di futuro per la Juventus, che dopo aver chiuso questa stagione dovrà rinnovare gran parte del suo organico.

I bianconeri di Allegri devono cercare di dare il massimo in queste gare che mancano alla conclusione del campionato. Dopo aver fallito l’accesso alla finale di Europa League ora la missione principale diventa fare più punti possibili e magari chiudere in classifica alle spalle del Napoli, vincitore dello scudetto.

Un piazzamento valido per la prossima edizione della Champions League, che però vede un grande punto interrogativo davanti. In caso arrivasse la tanto temuta penalizzazione per il “caso plusvalenze”, infatti, la Juve potrebbe scivolare indietro in classifica e veder vanificati i suoi sforzi. Vlahovic e compagni lo sanno benissimo, ma hanno il dovere sul campo di conquistare il miglior piazzamento possibile, in modo da non avere poi rimpianti per il futuro. Poi si tireranno le somme con una possibile grande svolta all’orizzonte.

Juventus, con Giuntoli arriva anche il tecnico del Napoli?

La conferma di Allegri non è scontata, almeno stando agli ultimi rumors. Che si aggiungono a quelli circolati negli ultimi mesi, con Conte e Zidane che sono stati accostati alla Juventus. Adesso però il nome nuovo è quello di Luciano Spalletti, vincitore dell’ultimo scudetto.

Ne ha parlato anche l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Io penso che voglia seguire il direttore sportivo con cui ha lavorato negli ultimi anni. Sappiamo che Giuntoli è destinato alla Juventus. E’ un binomio che lavora bene insieme, loro lo sanno e provano a tenerlo unito”. L’accordo con il ds pare ormai alle porte, i tifosi sono ora ansiosi che arrivi l’ufficialità e che possano arrivare i primi segnali di ricostruzione di una Juve vincente e ambiziosa.