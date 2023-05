Juventus, sentenza ‘anticipata’ e niente Champions: classifica stravolta

La Juventus deve dare il massimo in questo finale di stagione nel tentativo di agguantare il miglior piazzamento possibile.

Questa settimana è stata avara di soddisfazioni per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che contro il Siviglia giovedì sorso ha perso l’opportunità di accedere alla finale di Europa League. E di conseguenza ha perso la possibilità di accedere alla prossima Champions attraverso la possibile vittoria di questo torneo.

Adesso bisogna nuovamente concentrarsi sul campionato. Con la formazione bianconera che sarà di scena ad Empoli contro i toscani, che hanno già ottenuto la matematica salvezza ma che ovviamente faranno di tutto per regalarsi una serata da sogno. La Juventus dal canto suo deve dimostrare di reagire dopo l’ultimo ko, per chiudere nel migliore dei modi una stagione che è stata molto tribolata. E che potrebbe riservare ancora delle amarezze per la tifoseria.

Juventus, con -12 in classifica sfumerebbe la Champions

Domani è un giorno molto importante per i bianconeri, perché arriverà la sentenza legata al “caso plusvalenze”. E dunque si conoscerà se arriverà o meno la penalizzazione che potrebbe ricacciare indietro in graduatoria Vlahovic e compagni, penalizzazione che stando ai rumors di questi giorni è praticamente certa.

🚨Juventus, aria di -12. Domani arriva il verdetto: l'obiettivo è toglierle la Champions.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola potrebbero essere 12 i punti in meno in classifica che la Juventus potrebbe avere dopo il verdetto. Se così fosse allora davvero la Juve potrebbe dire addio al piazzamento Champions, con tutte le conseguenze che questo potrebbe portare in fase di programmazione della prossima stagione. Senza gli introiti del torneo verrebbero a mancare delle risorse molto importanti da investire sul mercato.