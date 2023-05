Saluta tutti e vola alla Juventus: il ribaltone in panchina è ‘storico’

Nonostante manchino ancora delle partite da disputare, in casa Juventus ma non solo si è già iniziato a guardare al futuro.

La stagione deve ancora chiudersi con i bianconeri che dopo aver fallito l’accesso alla finale di Europa League adesso tornano a concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è quello di riuscire a chiudere al secondo posto alle spalle del Napoli vincitore dello scudetto. Ma nuvole nere sembrano esserci all’orizzonte per la Juve.

Domani infatti si conoscerà la decisione relativa al “caso plusvalenze” e le ultime voci non sono certo rassicuranti per la società torinese. Che potrebbe subire una nuova pesante penalizzazione che la farebbe scivolare indietro in graduatoria. Lontano dalla zona Champions League tanto agognata. E senza quegli introiti si potrebbe pensare in altro modo relativamente alle mosse da effettuare in chiave mercato. Anche perché non bisogna dimenticare le altre vicende extra campo che riguardano la Juventus.

Juventus, torna d’attualità il nome di Igor Tudor

Anche a livello tecnico dunque potrebbero esserci degli scossoni. Nonostante il lungo contratto in essere non è sicura la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Del resto sono già diversi mesi che si fanno nomi riguardo i possibili successori dell’allenatore livornese.

Dopo Zidane e Conte si è parlato molto anche di Igor Tudor. Che è stato autore di una grande stagione sulla panchina del Marsiglia. Dopo l’esperienza italiana con il Verona l’ex difensore della Juve si è dimostrato un grande tecnico. La formazione francese lo terrebbe volentieri pure nella prossima stagione, ma stando a quanto riportato dalla radio “France Bleu Provence”, il tecnico potrebbe lasciare la panchina del club a fine stagione. E dunque potrebbero essere in risalita le sue quotazioni riguardo un suo possibile approdo alla Juventus.