Si è venduto la partita, UFFICIALE: squalifica di quattro anni

Il calcio giocato è uno degli argomenti principale di discussione tra tifosi e semplici appassionati. Ma di questi tempi si parla molto anche di altro.

Per la Juventus ad esempio l’attenzione, dopo l’eliminazione arrivata in Europa League lo scorso giovedì contro il Siviglia, si è spostata su quel che potrebbe accadere domani. Con la penalizzazione legata al “caso plusvalenze” che potrebbe scombussolare la classifica degli uomini di Allegri.

Non è la sola inchiesta che riguarda la società bianconera, che è attesa dunque da settimane molto calde che potrebbero condizionare il futuro della squadra. I tifosi chiaramente sono molto preoccupati e sperano che al più presto possa essere fatta definitiva chiarezza. Si parlerà dunque di verdetti e sentenze dunque anche sotto l’ombrellone, quando solitamente si parlava di acquisti e cessioni.

In serie D pesante squalifica per due calciatori

Non è assolutamente un caso che riguarda i bianconeri, ma la giustizia sportiva è spesso al centro delle cronache calcistiche. Anche per quanto riguarda il mondo dilettantistico, dove non mancano delle pesantissime sanzioni.

E’ il caso di Palmisano, ex giocatore del Chieti, e di un altro calciatore, Nocerino del Matese. Come si legge su “Il Centro” è arrivata per loro una lunga squalifica. Addirittura 4 anni per Palmisano, nove per Nocerino. Una decisione arrivata in merito ad un tentativo di combine dello scorso dicembre relativo al match tra Matese e Chieti, formazioni di serie D girone F. Il Tribunale Federale Nazionale della Figc non ha fatto assolutamente sconti, comminando a questi due calciatori una sanzione che condizionerà senz’altro le loro carriere.