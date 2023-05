Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern Monaco: la BILD svela il programma

Ultime gare della stagione e poi per la Juventus sarà tempo di pensare seriamente a come programmare il futuro della squadra bianconera.

Manca davvero pochissimo alla fine del campionato, con i bianconeri di Allegri che sono chiamati a dare il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile. Al netto di ogni penalizzazione, Chiesa e compagni devono dimostrare ai tifosi di aver comunque speso tutte le energie possibili per far sì che la Juve arrivasse tra le prime quattro.

Comunque vada a finire, la dirigenza sa benissimo che nel corso dell’estate dovrà darsi molto da fare per rinnovare l’organico bianconero. Ci saranno sicuramente delle partenze per fine contratto. Il club ha intenzione di puntare sulla linea verde, ma allo stesso tempo sa bene che bisognerà fare degli investimenti mirati. E che dovranno arrivare dei giocatori pronti, per far sì che si possa lottare per grandi traguardi.

Juventus, nessuna offerta del Bayern per Vlahovic

Ormai da qualche settimana a questa parte si sta parlando molto del futuro di Dusan Vlahovic. Il rendimento del bomber serbo non è stato all’altezza delle aspettative. Da lui ci si aspettava decisamente qualche gol in più. E allora la Juve se lo terrà stretto o deciderà di cederlo se arriveranno delle offerte importanti?

Difficile dirlo, di sicuro in Spagna sono sicuri che il Real Madrid possa tentare l’assalto all’attaccante, consapevole di dover trovare l’erede di Benzema. La Juventus non lo cederebbe comunque per meno di 80 milioni di euro. In Germania invece la “Bild” ha le idee chiare sul fatto che il Bayern Monaco non è interessato a lui. I tedeschi dunque non hanno intenzione di presentare alcuna offerta per Vlahovic. Sarà davvero così? Al momento le possibilità che resti alla Juve sono alte, ma il calciomercato è sempre pronto a regalare sorprese.