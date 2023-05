Calciomercato Juventus, non solo il Chelsea: offerta ‘raddoppiata per Vlahovic

Non solo il Chelsea, anche un’altra big affonda il colpo per Dusan Vlahovic: svolta decisiva nel futuro del centravanti della Juventus

Non è più un segreto l’interesse della Premier League nei confronti di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, nonostante la stagione piuttosto in ombra con la Juventus, è considerato ancora uno dei giovani centravanti più completi del panorama europeo.

Pur in una stagione alternata da tante ombre a brevi momenti di luce, Vlahovic ha siglato gol importanti, uno su tutti quello in semifinale di ritorno contro il Siviglia che avrebbe potuto regalare l’accesso alla finale di Europa League. Ma anche la rete del 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta, in un momento molto delicato della stagione. Sono 10 le reti di Vlahovic in campionato, 14 in stagione considerando tutte le competizioni. Una cifra troppo irrisoria per il valore del giocatore che alla Fiorentina aveva siglato 14 gol solo da Settembre a Gennaio. Certamente la pubalgia lo ha limitato notevolmente, condizionando anche il suo Mondiale. Così come le questioni extra-campo e le tante voci di mercato che tutt’ora lo vedrebbero in Inghilterra dalla prossima stagione. Vlahovic ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 ma la società bianconera sta considerando l’ipotesi di sacrificarlo già in estate per poter incassare una cifra consistente.

Juventus, non solo il Chelsea: anche il Manchester United affonda il colpo per Vlahovic

In Premier League sia Arsenal che Chelsea e Manchester United hanno messo Vlahovic nel mirino da diverso tempo.

Tutte e tre i club sono alla ricerca di un nuovo centravanti e potrebbero contendersi il serbo nei prossimi mesi di calciomercato estivo. Lo United, ad esempio, sta sondando il terreno anche per Victor Osimhen e Harry Kane ma Vlahovic rimane forse l’operazione più semplice da portare a termine, puntando sul fatto che, con ogni probabilità, la Juventus non giocherà la Champions League il prossimo anno a causa delle sanzioni della Uefa. Secondo quanto riportato da ‘Football Transfer’, i ‘Red Devils’ avrebbero addirittura presentato un’offerta di 80 milioni di sterline per Dusan Vlahovic. Una cifra che, pare, abbia presentato anche il Chelsea. Quello tra United e ‘Blues’ sembra essere un vero e proprio testa a testa di mercato che potrebbe prendere la scena del calciomercato estivo. La palla passa alla Juventus che, ha ancora potere sul giocatore, visto il contratto fino al 2024. In questo senso sarà la società bianconera a valutare se lasciarlo andare e incassare una cifra importante, o se puntare ancora sul serbo.