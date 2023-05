Dal ricorso contro la penalizzazione al futuro di Allegri e Vlahovic: Calvo fa volare la Juve

La Juventus è stata penalizzata di 10 punti per il “caso plusvalenze”, scivolando al momento fuori dalla zona Champions League.

La sanzione tanto temuta alla fine è arrivata per i bianconeri, che ora devono sprintare in queste ultime gare senza fare troppi calcoli. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Empoli è arrivata questa brutta notizia per Allegri e i suoi ragazzi.

Anche la società è ovviamente delusa. A parlare è stato il CF0 Francesco Calvo: “Prime impressioni negative, non siamo soddisfatti della penalizzazione. Il fatto che sia arrivato poco prima della partita non ci è piaciuto, usciremo con un comunicato stampa. Ulteriore ricorso? Una possibilità, ma dovremo prima leggere le motivazioni della sentenza” ha spiegato. “Un bilancio della stagione? Più che un bilancio facciamo un’analisi continua per cercare di migliorarci: la Juventus vuole e deve lottare sempre per la vittoria. Tutti i ragionamenti con l’allenatore è in funzione di migliorarci in vista della prossima stagione” sono le sue parole a Dazn.

Juventus, le parole di Calvo prima dell’incontro

E’ inevitabile il fatto che il piazzamento della Juventus in campionato possa essere importante anche in chiave mercato, visti gli introiti che la Champions League garantisce. Sempre parlando prima della partita lo stesso Calvo ha voluto spiegare che “Sappiamo che c’è una squadra da costruire: vogliamo costruirne una importante, stiamo facendo tutte le valutazioni e le prossime tre partite avranno un’influenza sul prossimo mercato”.

“Condividiamo tutti l’esigenza di un nuovo ds, le valutazioni le stiamo facendo assieme, e rimanderemo ogni discorso in futuro” continua Calvo. Confermando di fatto Allegri: “C’è la massima fiducia, stiamo costruendo il futuro assieme ad Allegri, su questo non ci sono dubbi“. Chiusura netta anche sulla cessione di Vlahovic: “Le voci di mercato sono incontrollabili. Dusan non è in vendita, assolutamente. Lo vediamo allenarsi ogni giorno e siamo soddisfatti dell’impegno che ci mette: nella vita si può sempre fare meglio ma siamo soddisfatti”.