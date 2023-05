Dalla Juventus al Milan, blitz infuocato: ore bollenti per il sì

Finale di stagione che si preannuncia davvero incandescente per la Juventus, ma non mancano mai le voci di calciomercato dei bianconeri.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions è diventata sempre più complicata, traguardo che per i bianconeri sarebbe davvero molto importante da conquistare. Per il palcoscenico che il torneo garantisce ma anche per gli importanti economici che garantisce. Soldi che alla Juve servono anche in chiave mercato.

Nel corso delle prossime settimane la dirigenza dovrà spingere sull’acceleratore per riuscire a rinnovare e ringiovanire la squadra. Alcuni giocatori sono in scadenza e lasceranno Torino per fine contratto. Altri potrebbero magari essere ceduti altrove di fronte a delle offerte importanti. E’ ovvio che la Juventus dovrà sostituire nel migliore dei modi i partenti.

Juventus, Milan in pressing su Morata. Il bomber prende tempo

Un calciatore molto amato dai tifosi bianconeri è Alvaro Morata, che è pronto a tornare nuovamente in Italia. Terra che ama anche per motivi familiari, dunque in estate non è da escludere che il centravanti possa decidere di vestire una maglia del nostro campionato. I supporters lo vorrebbero nuovamente a Torino, del resto è un elemento che conosce bene la piazza e che ama la Juve.

#Milan, aumentato il pressing per #Morata: distanza ridotta, ma lo spagnolo si è preso del tempo per decidere. #Juve alla finestra@calciomercatoit#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 22, 2023

Tuttavia il direttore di calciomercato.it Eleonora Trotta su Twitter ha spiegato come ci sia il Milan in pressing su Morata. I rossoneri hanno ridotto le distanze riguardo un accordo con il centravanti, ma Morata ha preso tempo prima di decidere il suo futuro. La Juventus rimarrebbe alla finestra, pronta semmai a farsi avanti conoscendo bene le qualità del giocatore e dell’uomo.