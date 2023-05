Juventus, afflittività no sense: “20 punti di penalizzazione”

Juventus, la richiesta del Procuratore generale Chiné lascia perplesso anche il famoso giornalista: “Non ha senso”.

Sono ore di grande tensione in casa bianconera. Si attende con trepidazione la sentenza della Corte federale d’Appello, chiamata a rideterminare la sanzione originaria di 15 punti inflitta lo scorso gennaio per via del caso plusvalenze.

Dopo il passaggio al Collegio di Garanzia del Coni, che un mese fa ha accolto solamente in modo parziale il ricorso dei legali bianconeri contro il -15, la palla passa di nuovo ai giudici della Corte d’Appello Figc. In mattinata si è conclusa la prima parte del dibattimento con l’intervento del procuratore generale della Figc Giuseppe Chiné. La nuova richiesta è di 11 punti di penalizzazione in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri e 8 mesi di squalifica per i 7 dirigenti. La Juventus verrà dunque a conoscenza del suo destino a qualche ora dal fischio d’inizio della partita con l’Empoli. I bianconeri sono di scena nell’ultimo posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Un match, a questo punto, da vincere a tutti i costi: se i punti di penalizzazione dovessero essere 11, resterebbe uno spiraglio per la qualificazione alla Champions League, fortemente a rischio.

Juventus, Zazzaroni: “Non ho gradito alcuni interventi”

La richiesta di Chiné, intanto, continua a far discutere. In tanti, tra i non addetti ai lavori, continuano a chiedersi come mai nel giro di pochi mesi l’entità della sanzione sia aumentata: inizialmente, infatti, il Procuratore generale aveva richiesto nove punti.

Una decisione che ha lasciato di stucco anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto pochi minuti fa durante la trasmissione “Tutti convocati”. “Ho letto interventi che non ho gradito da parte di chi lavora in Uefa, anche di oggi – ha detto Zazzaroni – Io sono contrario alle penalizzazioni di questo tipo. Se ritieni che sia colpevole la Juventus, dagli 20 punti il prossimo anno. L’afflittività su quest’anno non ha senso”.