Scandaloso Juventus: membro UEFA la ‘estromette’ ufficialmente dalle Coppe

Come riportato da ‘Ansa’, ha parlato il membro UEFA dando novità importanti sul futuro dei bianconeri: tutti i dettagli.

Evelina Christillin ha parlato in esclusiva in radio e da ‘Ansa’ riportano punto per punto, le sue parole: dal futuro della Juventus, dalla nuova penalizzazione fino al futuro, appunto, di mister Allegri.

Direttamente ad ‘Ansa’, Christillin, ha parlato così del futuro della Juventus e della penalizzazione che avrà il suo verdetto nella giornata odierna: “Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League”.

Juventus, senti Christillin: “Champion con strade sbarrate”

Così, proprio ad ‘Ansa’, il membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, Christillin, ha parlato della questione: “Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta“.

Come riportato da ‘Ansa’, che riprende proprio le parole della Christillin ospite di ‘Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1’, si è espressa sulla nuova sentenza in Corte d’appello attesa per oggi sul caso plusvalenze che riguarda proprio la squadra bianconera. Juventus, dunque, esclusa dalle coppe dalla Uefa? “Scenario possibile“. E poi il punto sul futuro di mister Allegri: “Parliamo di parecchi soldi, ha un contratto oneroso. Da quello che leggo non so se abbia gradito fino in fondo la questione sulla possibile scelta di Giuntoli“.