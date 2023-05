Penalizzazione Juventus, la sentenza della Procura Federale – LIVE

Penalizzazione Juventus, la sentenza della Procura Federale: è una giornata decisamente importante per la società bianconera. Il nostro LIVE

Oggi la Juventus conoscerà il proprio destino. E capirà quanti punti serviranno per cercare di qualificarsi alle prossime coppe europee nonostante la penalizzazione. Sì, perché almeno secondo le indiscrezioni dell’ultima ora, dovrebbero essere 12 i punti che arriveranno sul groppone di Allegri e dei suoi uomini.

E se venissero confermate queste voci, allora un minimo spiraglio rimarrebbe anche. Abbiamo capito, comunque, che l’obiettivo è questo: cercare di non fare giocare in Europa il prossimo anno i bianconeri, per quell’afflittività della pena della quale si è parlato a più riprese. Dopo l’annullamento del Collegio di Garanzia del Coni di primi quindici punti, con il ritorno indietro del processo sulle plusvalenze, oggi sarà, come detto, il giorno decisivo.

Penalizzazione Juventus, la giornata LIVE

9:45 Confermate, anche questa mattina, tutte le previsioni di ieri: dovrebbero essere 12 i punti di penalizzazione per la Juve. Anche se i bianconeri dovrebbero andare in fondo qualora arrivasse una sentenza troppo dura.

8:20: Al momento sono confermate le indiscrezioni di ieri: alla Juventus dovrebbero essere tolti 12 punti. In attesa anche della partita di questa sera potrebbe tenere vivo uno spiraglio per le prossime due giornate di campionato per un piazzamento tra le prime sette della Serie A, quello che garantirebbe un piazzamento europeo per il prossimo anno.