Sorpresona Juventus: nuovo ‘regalo’ da 35 milioni

Cambia lo scenario per il big: regalo da 35 milioni di euro per la Juventus e svolta dalla Premier

La Juventus deve iniziare a pensare concretamente alle strategie per la prossima sessione estiva di calciomercato.

La società bianconera partirà, inevitabilmente, dalle operazioni in uscita, visti i diversi big in scadenza a fine stagione come Cuadrado, Alex Sandro, Di Maria e Rabiot. Le situazioni extra-campo, legate soprattutto alla partecipazione alla prossima Champions League, incideranno certamente anche sul mercato in entrata e sulle possibilità economiche del club. La Juventus, però, deve considerare anche i giocatori che potrebbero rientrare dai prestiti. Da Denis Zakaria che, con ogni probabilità, verrà piazzato in un nuovo club, a Arthur Melo, di ritorno dal prestito fallimentare al Liverpool. Dovrebbe tornare, momentaneamente, a Torino anche Weston McKennie, visto anche il grande rischio di retrocessione da parte del Leeds che, inevitabilmente, non potrà riscattarlo. La situazione più complessa, però, riguarda quella di Dejan Kulusevski. Il classe 2000 è in bilico tra il ritorno alla Juventus e la permanenza a Londra.

Juventus, il Tottenham verso il riscatto di Kulusevski: affare da 35 milioni

Tra i giocatori di proprietà della Juventus ancora senza un futuro ben delineato, c’è anche Dejan Kulusevski.

Il trequartista svedese sta vivendo una stagione piuttosto altalenante al Tottenham, se pur il suo impatto iniziale con la Premier League sia stato decisamente positivo. Una stagione con appena 2 gol e 7 assist in Premier che certamente non è stata all’altezza delle aspettative. Quando è arrivato a Londra insieme a Bentancur, ha subito trovato spazio sotto la guida di Antonio Conte. Da quando l’allenatore pugliese ha lasciato la panchina del club, però, anche la situazione dell’ex Parma è cambiata. A fine stagione dovrebbe tornare a Torino, in quanto non è ancora chiara quale sarà la volontà degli ‘Spurs’. Nelle ultime settimane il suo riscatto sembrava essersi complicato ma, secondo quanto riportato da ‘Enganche’, Kulusevski quasi sicuramente verrà riscattato dal Tottenham a fine stagione. Il riscatto dello svedese è fissato a 35 milioni di euro, una cifra che farebbe molto comodo alla Juventus per poter programmare la sessione estiva di mercato in maniera diversa.