Addio Juventus, nuovo fulmine a ciel sereno: salta il ritorno

Sfuma il colpo in difesa per la Juventus: il big non tornerà in Serie A nella prossima sessione estiva di calciomercato

Il calciomercato estivo sta per aprirsi e iniziano a prospettarsi scenari piuttosto interessanti anche in ottica Serie A.

Da tempo si parla di una remota ipotesi che vedrebbe Kalidou Koulibaly far ritorno in Italia. L’esperto difensore senegalese, attualmente in forza al Chelsea, è da tempo uno dei giocatori più ambiti sul mercato internazionale. Ha un contratto fino al 2026 col club londinese con cui quest’anno ha vissuto una stagione piuttosto deludente, soprattutto in termini di obiettivi raggiunti. Nonostante i due gol realizzati in Premier League, non è riuscito a lottare per traguardi importanti e di contro ha visto la sua ex squadra, il Napoli, vincere lo scudetto dopo 33 anni. Da tempo la Juventus è sulle tracce di Koulibaly, già da prima che decidesse di vestire la maglia del Chelsea.

Juventus, sfuma il ritorno in Serie A di Koulibaly

Il giornalista britannico Paul Brown ha parlato a ‘GivemeSport’, soffermandosi sulla situazione di Kalidou Koulibaly e chiarendo quello che potrebbe essere il suo futuro in ottica mercato estivo.

Il centrale difensivo senegalese è approdato in estate in Premier League in seguito al suo divorzio con il Napoli. Brown sostiene che il Chelsea sarebbe disposto a vendere Koulibaly, qualora ricevesse una buona proposta. Di seguito le sue parole: “Non credo che Koulibaly sarebbe disposto a lasciare il Chelsea in ribasso. Ho visto un sacco di ipotesi sul fatto che forse il Chelsea aprirebbe al suo trasferimento già quest’estate. Sono sicuro che se un club dovesse bussare alla porta dei ‘Blues’ con una grande offerta, sarebbe sicuramente presa in considerazione. Sinceramente non penso che Koulibaly vorrebbe andar via da Londra e non credo che quello che è successo riguardo il trionfo del Napoli abbia avuto un grande impatto su di lui. Sono sicuro che sia contento che abbiano vinto il titolo i suoi ex compagni, ma ha preso la sua decisione di andarsene e non credo che se ne sia pentito”. Parole chiare che portano a pensare che difficilmente ci sarà un ritorno in Italia di Koulibaly, almeno per questa finestra estiva di calciomercato.