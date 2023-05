Juventus, dimissioni Allegri: scelta fatta, è l’unica soluzione

Juventus, da ‘Sky Sport’ arriva la conferma su quello che potrebbe capitare nel futuro del tecnico bianconero, Allegri: i dettagli.

Mister Massimiliano Allegri avrebbe già parlato con la società. Quanto viene riportato da ‘Sky Sport’, adesso, ha delle novità.

Come riportato da ‘Luca Marchetti’, proprio da ‘Sky Sport’, nel futuro di Massimiliano Allegri potrebbe esserci, di nuovo, la Juventus. Proprio così, il club intende ripartire da lui, a meno di scelte improvvise da parte dell’allenatore toscano.

Juventus, obiettivo della società svelato: ripartire da Allegri

Così, infatti, come viene riferito dal giornalista di ‘Sky Sport’, il futuro di mister Massimiliano Allegri potrebbe essere ancora alla Juventus per volontà collettiva.

Il tecnico è legato da un contratto importante con i bianconeri e abbandonare la nave adesso non sarebbe proprio la migliore delle ipotesi, proprio a detta del tecnico che sembra volenteroso di rispettare gli ancora anni di contratto che lo legano al club bianconero. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul caso ma, per il momento, Allegri è ancora saldo anche nella prossima stagione con la Juventus. Certamente, ora, la stagione dopo l’ennesima penalizzazione ha purtroppo visto crollare i bianconeri, che dal secondo posto, adesso, con il -10, si ritrovano fuori dalla zona Europa per la prossima stagione.