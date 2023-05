Juventus, penalizzazione raddoppiata: il banco è saltato, rifiuto choc

Juventus, penalizzazione raddoppiata: ecco il retroscena della Gazzetta dello Sport che svela come sono andate le cose.

Ieri il meno dieci in classifica, con susseguente sconfitta sul campo dell’Empoli, ha di fatto estromesso la Juventus dalla prossima Champions League. Impossibile pensare adesso a rientrare, a due giornate dalla fine. Per l’aritmetica i bianconeri non sono ancora fuori, ma nemmeno il più ottimista dei tifosi adesso ci spera più.