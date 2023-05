Juventus, mezza squadra sul mercato: ne restano soltanto 11

Juventus, ci si prepara alla cosiddetta rivoluzione data la nuova penalizzazione che, di fatto, ha escluso i bianconeri dall’Europa.

La rosa della Juventus, dalla prossima stagione, potrebbe essere stravolta.

Come si legge, infatti, da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero soltanto più 11 giocatori sicuri di rimanere in bianconero. Una rosa che, per ovvi motivi, dovrà essere sfoltita. Andiamo a scoprire chi resta ma soprattutto chi si ne va.

Soltanto 11 rimarranno, epurazione totale: solo senatori e giovani

Come si legge, infatti, dal quotidiano sportivo nazionale, in casa Juventus ci si prepara una maxi rivoluzione in vista della prossima stagione. Si legge che, solo degli 11 calciatori, presenti nell’attuale rosa, saranno certi di rimanere a Torino anche nella prossima stagione.

Andiamo, dunque, a scoprire i giocatori certi di rimanere proprio in bianconero l’anno prossimo. Come già anticipato le certezze sono i senatori, si tratta di Bonucci, Danilo, Perin,De Sciglio e anche delle ‘nuove’ certezze Gatti, Bremer, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic e Iling-Junior. Sostanzialmente pochi senatori e giovani dal futuro assicurato dai quali ripartire per ritornare in auge e a vincere. Questi sono i piani certificati della società bianconera che, adesso, fa sul serio in vista della prossima stagione che sicuramente non sarà semplice date le varie faccende extra campo. Non ci resta che attendere ulteriori conferme sul caso.