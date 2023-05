Sospensione della penalizzazione: così la Juventus riottiene i 10 punti

Ipotesi sospensione della penalizzazione, adesso, la Juventus potrebbe fare il ricorso: tutti i dettagli del caso.

La Juventus, come scrivono da ‘Tuttosport’, attenderebbe le motivazioni della sentenza dalla Corte federale e poi, dopodiché, avrà ben 30 giorni per fare un altro ricorso al Collegio di Garanzia.

L’ipotesi, infatti, potrebbe vedere scenari assolutamente inediti e favorevoli con tanto di sospensione della penalizzazione.

sospensione della penalizzazione: La Juventus chiede ricorso

Questo, infatti, quello che viene comunicato direttamente da ‘Tuttosport’: “La Juventus attende le motivazioni della sentenza della Corte federale dopodiché avrà 30 giorni per un altro ricorso al Collegio di Garanzia. Il club può chiedere la SOSPENSIONE della penalizzazione e riottenere i 10 punti in attesa del nuovo pronunciamento”.

In questo caso, dunque, i bianconeri potrebbero riottenere i 10 punti che, in questo momento, gli sono stati nuovamente tolti proprio dalla classifica. Non ci resta che attendere ulteriori novità a riguardo in attesa di qualcosa di concreto.