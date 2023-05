Nè Palladino né Gasperini: erede Allegri, opzione choc in Serie A

Un nome nuovo per la Serie A, potrebbe essere lui l’erede di Allegri: andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso.

Un nuovo nome spunta nell’indiscrezione lanciata su ‘Twitter’. Potrebbe essere lui, infatti, l’erede designato di Massimiliano Allegri. Andiamo a scoprire i dettagli.

La Juventus, infatti, starebbe sondando diverse opzioni per il dopo Allegri, si è parlato a lungo della possibilità Tudor, del ritorno di Gasperini e, anche, di Palladino ma l’ultima opzione potrebbe, clamorosamente, mettere d’accordo anche gli scettici.

Italiano contattato dalla Juventus: potrebbe essere l’erede

La Juve è anche in contatto con Italiano Vincenzo, tra l’altro tifoso juventino. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 25, 2023

Secondo l’indiscrezione, infatti, Vincenzo Italiano potrebbe diventare il prossimo allenatore bianconero. Lo dice direttamente ‘Edoardo Mecca’ su Twitter sottolineando, per altro, la fede del tecnico viola che dice essere di radice bianconera.

Un profilo che, nonostante la sconfitta in Coppa Italia, in finale, ieri sera, contro l’Inter, sta comunque raggiungendo successi importanti e anche traguardi da non sottovalutare come la finale di Conference che vedrà la Fiorentina affrontare il West Ham. La suggestione di Italiano potrebbe convincere anche i più scettici che cercano nuova linfa dalla Juventus che verrà, molto probabilmente, senza Coppe europee. Staremmo a vedere cosa succederà ma intanto la Juventus deve scoprire ancora la decisione definitiva con Allegri che per il momento sembra voler rimanere ancora, anche, nella prossima stagione.