Complotto Uefa contro la Juventus: Agnelli semina il caos

Complotto Uefa contro la Juventus, il vicepresidente smentisce categoricamente le voci riguardo ad una possibile “vendetta”.

La Champions League appesa a un filo. Massimiliano Allegri, negli ultimi centottanta minuti di questa tormentata stagione, vuole che i suoi mantengano alta la soglia dell’attenzione nonostante le speranze di qualificarsi alla coppa dalle grandi orecchie siano ormai ridotte al lumicino. I bianconeri, dopo la penalizzazione, sono scivolati di nuovo al settimo posto.

E al Milan quarto basterebbe un pari nello scontro diretto di domenica all’Allianz Stadium per estromettere definitivamente la Signora dalle prime quattro. E quindi anche dalla coppa più prestigiosa e soprattutto più remunerativa. Per capire la portata dell’eventi, basti pensare che l’ultima volta che la Juventus ha iniziato una stagione senza disputare la fase a gironi della Champions League era il 2011-12, agli albori dell’era Conte, il primo anno della cosiddetta “rinascita”. Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, restare fuori dalla manifestazione a livello calcistico più importante del continente priverebbe le casse societarie di circa 90 milioni di euro, praticamente un quarto del giro d’affari del club bianconero grazie ai premi Uefa e incassi.

Complotto Uefa contro la Juventus, Boniek: “Sono solo idiozie”

Nel caso in cui la Juventus domenica non dovesse battere il Milan, dovrebbe probabilmente accontentarsi delle coppe minori, Europa e Conference League. Ma neppure quelle sono sicure. E non perché davanti in questo momento ci sono Atalanta e Roma.

Si discute da tempo di una possibile sanzione da parte dell’Uefa, pronta a punire la Juve davanti ad una sentenza della giustizia sportiva passata in giudicato. Con i più cattivi che ipotizzano una sorta di “vendetta” da parte del presidente Ceferin per la vicenda della Superlega. A smentire categoricamente tali voci c’ha pensato Zbigniew Boniek, attuale vicepresidente dell’Uefa. “Vedo cose strane – ha detto l’ex bianconero – leggo che l’Uefa potrebbe vendicarsi. Conoscendo Ceferin dico chiaramente, da vicepresidente, che sono idiozie. Non ci sarebbe alcuna vendetta. Mi auguro, piuttosto, che la Juventus torni sulla strada giusta, ci sono problemi, c’è la storia della penalizzazione ma anche altre pendenze, chi è stato presidente della Juve in questi anni ha percorso strade imperdonabili”.