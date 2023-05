La Juventus non scende a patti, Ceferin avvisato: l’UEFA è solo un ricordo

Adesso la situazione non sembra raggiungere un compromesso, anzi, c’è un già quasi verdetto: i dettagli del caso.

Da come si legge nell’indiscrezione di ‘Tuttomercatoweb’, in casa Juventus, non si scende a compromessi. Pertanto, le parole di Elkann sembrano andare in un’unica destinazione.

John Elkann, infatti, scrivono dalla testate ‘TUTTOMERCATOWEB’, dice “No, grazie” a Ceferin. L’obiettivo Superlega continua a rimanere più vivo che mai.

Elkann deciso: obiettivo Superlega ancora vivo

L’obiettivo Superlega rimane ancora più vivo che mai, lo sentenzia John Elkann che fa proprio luce sulla questione, dando, ancora, importanza assoluta al progetto. Non è, infatti, mollata l’idea che aveva visto Juventus e Real Madrid ambasciatori del nuovo progetto della nuova competizione.

A discapito, dunque, del volere di Ceferin, John Elkann sembra ancora deciso a continuare proprio in questa direzione e, quindi, avanti tutta, ancora, con la SuperLega a qualsiasi costo. Avremo più novità sulla questione nei prossimi mesi, ma il progetto, ora, è ancora più vivo che mai. Attendiamo ulteriori delucidazioni sulla questione.