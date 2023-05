Niente clausola: l’ultimo ostacolo prima del sì alla Juve

Ultime settimane di questa stagione per la Juventus, si avvicina il momento di tirare le somme in modo definitivo in casa bianconera.

Il bilancio non può essere positivo ovviamente. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è finita subito fuori dalla Champions League, dicendo addio ai sogni di gloria in semifinale di Europa League. In campionato Chiesa e compagni hanno dovuto fare i conti con una pesante penalizzazione che ne sta tarpando le ali.

Se sul campo infatti la Juventus sarebbe in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, il -10 inflittole in classifica ha fatto sì che i bianconeri scivolassero indietro. L’ultimo ko di Empoli ha definitivamente messo fine ai sogni di rimonta. Ora non si può far altro che cercare di chiudere nel migliore dei modi, mentre la dirigenza sarà chiamata a prendere le decisioni migliori per far sì che la Juve possa rimanere una squadra ambiziosa e competitiva.

Juventus, De Laurentiis frena l’addio di Giuntoli

In estate dunque ci sarà molto da fare e non potrebbe essere altrimenti, visto che tanti elementi della rosa andranno sostituiti. Tanti acquisti ma anche tante cessioni all’orizzonte, per questo il club sta cercando una figura forte nel ruolo di direttore sportivo. Con Giuntoli del Napoli che è stato individuato come primo nome.

Il contratto di #Giuntoli non prevede penali e nemmeno clausole. L'unico ostacolo è ADL che non vuole lasciarlo andare alla #Juventus — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 24, 2023

Sono ormai nome che il dirigente che con il suo lavoro ha contributo allo scudetto della squadra di Spalletti viene accostato ai bianconeri e l’accordo non sarebbe lontano. La situazione però al momento è in stand by e lo conferma anche il giornalista Marcello Chirico su Twitter. “Il contratto di Giuntoli non prevede penali e nemmeno clausole. L’unico ostacolo è ADL che non vuole lasciarlo andare alla Juventus”. Sarebbe dunque il presidente De Laurentiis a non voler lasciar partire il suo direttore sportivo.