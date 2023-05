Calciomercato Juventus, incontro Elkann-Allegri: chiudono per la buonuscita

Calciomercato Juventus, ci sarebbe stato un incontro tra Elkann e Allegri per chiudere il rapporto. Ecco qual è la situazione

Due giornate alla fine del campionato, poi sarà solamente il tempo di capire come muoversi per il futuro. Un futuro che al momento non sembra essere così sereno, così certo, nemmeno per quanto riguarda Massimiliano Allegri.

Il tecnico potrebbe lasciare la Juventus, nonostante abbia ancora due anni di contratto. Ma l’eliminazione dall’Europa League non è andata giù al club bianconero, che sta cercando in qualche modo di chiudere con il tecnico. Il problema sappiamo tutti qual è: il contratto ultramilionario che lega il livornese al club. Ma intanto si lavora uguale per l’addio, magari con la buonuscita.

Calciomercato Juventus, c’è stato l’incontro

“Sappiamo con certezza assoluta che oggi Max Allegri si è incontrato con John Elkann a Milano. Molto, molto probabile un discorso sulla buonuscita per l’addio”. Questa la notizia venuta fuori nella serata di ieri, che mostra come la Juventus si stia muovendo per chiudere il rapporto con Allegri.

Ovviamente da qui a trovar un accordo ce ne passa, come ovviamente questa indiscrezione lanciata da Juventino semper, un insider bianconero, potrebbe anche essere smentita da qualcuno. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane, con la sensazione però che dopo Siviglia qualcosa si sia rotto davvero.