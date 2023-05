Calciomercato Juventus, la svolta è clamorosa: Calvo ha scelto Conte

Calciomercato Juventus, il nome scelto da Calvo è quello di Antonio Conte: il successore di Allegri potrebbe essere il grande ex

Questa mattina si è parlato molto di quello che potrebbe essere il successore di Allegri sulla panchina della Juventus. Da Nagelsmann a Tudor ad esempio, sempre tenendo in considerazione che la società bianconera dovrà prima trovare un accordo con il livornese per un addio anticipato. E al momento questo sembra essere proprio il problema maggiore.

Ma non ci sono solamente i due citati prima in lista. Ma c’è anche Antonio Conte, libero da ogni vincolo da un poco di mesi dopo aver chiuso la sua esperienza al Tottenham, che rimane uno dei sogni per la prossima stagione. Sì, un sogno vero e proprio, visto lo stipendio che chiederebbe per sedersi di nuovo sulla panchina della Juve. Ma forse potrebbe anche abbassare le proprie pretese il pugliese, per riaprire un ciclo in bianconero, per risollevare le sorti di un club che ha bisogno di una profonda ristrutturazione sotto tutti gli aspetti. La pista, insomma, è aperta.

Calciomercato Juventus, la scelta di Calvo

Insomma, Calvo avrebbe fatto una scelta che ricade appunto su Conte. A svelare questa “nuova” idea, che comunque nell’ultimo periodo era una poco scemata, ci ha pensato il giornalista Samuele Nava.

La Juventus quindi sfoglia la margherita, in attesa anche di capire quello che sarà il futuro della squadra la prossima stagione visto che c’è un altro processa da affrontare. In tutto questo però c’è una cosa certa: il futuro di Allegri non è mai stato in bilico come lo è al momento.