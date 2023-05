Calciomercato Juventus, prezzo dimezzato: offerta ‘ufficiale‘ per Milinkovic Savic

Calciomercato Juventus, il tam tam mediatico relativo alla situazione legata a Milinkovic Savic continua a tenere banco.

Si prospettano settimane di grandi cambiamenti in casa Juve. L’eliminazione dall’Europa League, il verdetto della Procura Federale e la scoppola rimediata al “Castellani” di Empoli hanno ridimensionato in maniera importante la posizione di Max Allegri.

Oltre al possibile ribaltone della guida tecnica, però, i bianconeri mordono il freno anche per ingaggiare quel direttore sportivo dal quale avviare un processo di rinnovamento a 360 gradi. Il nome di Cristiano Giuntoli, sotto questo punto di vista, è quello più caldo. Tuttavia il tira e molla con il Napoli, per adesso, non ha portato a sbocchi concreti. Intanto c’è una sessione estiva di calciomercato da programmare, con la Juve che in maniera esplorativa sta sondando il terreno per capire eventuali margini di manovra. Come accade ormai da diversi anni il profilo di Milinkovic Savic non può non essere preso in considerazione dagli uomini mercato della Juve.

Calciomercato Juventus, 25 milioni più bonus per Milinkovic Savic

A fornire ragguagli importanti in merito alla situazione della mezzala della Lazio è stata l’edizione odierna de “Il Messaggero”. Legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, Milinkovic Savic fa gola a diverse big di Serie A. Secondo quanto riferito dal quotidiano romano la Juve avrebbe già formalizzato un‘offerta da 25 milioni più bonus per il “Sergente”, finito da tempo nei radar bianconeri.

Anche il Milan è sulle tracce del centrocampista di Sarri, per il quale non risultato offerte né dal Real Madrid, né dal Psg, né dall’Arsenal né dal Manchester United, club che in passato avevano effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Al momento, dunque, la “Vecchia Signora” sarebbe l’unico club che avrebbe messo sul piatto un’offerta concreta per provare a strappare Milinkovic Savic alla Lazio. Staremo a vedere cosa succederà.