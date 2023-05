Nuovo regalo dall’Argentina: la Juventus paga la clausola e lo porta a Torino

Possibile regalo dall’Argentina: la Juventus è disposta a pagare la clausola per il gioiello

La Juventus deve intraprendere una strategia vincente per rinforzare la rosa, sfruttando al meglio il calciomercato estivo che ormai è alle porte.

I bianconeri hanno mostrato lacune in diversi reparti ma, alla luce della probabile partenza di Juan Cuadrado, hanno necessità di trovare un nuovo terzino, o addirittura due, uno per fascia. La mancanza di un terzino di alto livello è stato uno dei punti di debolezza della Juve di quest’anno. Sfumata la possibilità di arrivare ad Alejandro Grimaldo, prossimo a vestire la maglia del Bayer Leverkusen, la Juve si sta concentrando su altri profili. La società sta sondando il terreno anche in Serie A e i principali nomi sono quelli di Karsdorp, Maehle. Guardando agli altri campionati, invece, i bianconeri stanno valutando Jeremie Frimpong, classe 2000 del Leverkusen. Nelle ultime ore, però, è spuntato un altro nome per la fascia sinistra, un gioiello che arriva dall’Argentina.

Juventus, nuovo nome per la difesa: 10 milioni per la clausola di Valentin Barco

Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, la Juventus sarebbe sulle tracce del classe 2004 Valentin Barco.

Terzino sinistro argentino che a soli 18 anni veste la maglia del Boca Juniors e sta disputando il Mondiale U20 con l’Argentina guidata da Javier Mascherano. I bianconeri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di dollari per prelevarlo da Boca. La Juventus avrebbe già iniziato a instaurare i primi contatti con il suo agente per capire la fattibilità dell’operazione. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il dialogo anche con il club argentino. Barco ha un contratto fino al 2024 con il Boca Juniors, club con cui ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio che conta nel 2013., fino ad arrivare a giocare in prima squadra. Nel 2021 è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian. Insomma, un ragazzo che certamente ha portato tante aspettative su di sé e che già sta vivendo un’esperienza di grande spessore come il Mondiale giovanile. La Juventus spera di sbloccare una trattativa che si rivelerebbe molto importante non solo per il presente, ma anche in ottica futura.