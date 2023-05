Calciomercato, tutto confermato: “Alla Juventus al 100%”

Tira aria già di futuro in casa Juventus, anche se ancora in questa stagione bisogna affrontare altre due partite.

Il cammino dei bianconeri non è andato per come ci si aspettava. La formazione allenata da Massimiliano Allegri è finita subito fuori dalla Champions e in Europa League non è riuscita ad arrivare fino in fondo. Anche in campionato, sfumato lo scudetto, le cose si sono maledettamente complicate.

Le vicende extra campo che hanno riguardato la Juventus hanno inevitabilmente condizionato Vlahovic e compagni. Che sul campo ad ogni modo sarebbero in lizza per uno dei posti alle spalle del Napoli vincitore dello scudetto. La penalizzazione di 10 punti inflitta però ai bianconeri hanno fatto sì che la Juve scivolasse indietro in graduatoria. Adesso bisogna chiudere il torneo nel migliore dei modi mentre la dirigenza è al lavoro per far sì che in estate possano arrivare quei cambiamenti che i tifosi si augurano.

Juventus, per Momblano Giuntoli bianconero al 100%

Nelle prossime settimane la Juventus dovrà iniziare a prendere delle decisioni importanti riguardo i calciatori che ha in organico e tutti quelli che rientreranno alla base per fine prestito. Ci saranno delle cessioni anche dolorose e dunque bisognerà fare degli investimenti mirati affinché la squadra resti competitiva.

Il primo passo sarà la nomina di un nuovo direttore sportivo, che sappia concludere in breve tempo gli affari messi in cantiere. Il nome caldo continua ad essere quello di Giuntoli, attualmente al Napoli ma a quanto pare voglioso di fare una nuova esperienza. L’accordo è molto vicino e anche il giornalista Momblano non ha avuto dubbi nel confermare che Giuntoli al 100% lavorerà per la Juve nella prossima stagione. Ha però un contratto con i partenopei fino a giugno 2024 e il presidente De Laurentiis non pare intenzionato a “liberarlo”.