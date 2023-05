La Juventus lo ha fatto ancora: colpo dalla Fiorentina, risposta lampo

La Juventus lo ha fatto ancora, dopo Chiesa e Vlahovic potrebbe arrivare ancora dai viola un rinforzo per Massimiliano Allegri.

La squadra di Massimiliano Allegri deve provare a reagire, ad uscire dall’angolo in cui è stata confinata dalla nuova sentenza della giustizia sportiva.

Lunedì scorso è arrivata un’altra mazzata dalla Corte federale d’Appello. Stavolta i punti di penalizzazione per il caso plusvalenze sono 10 invece di 15 ma cambia davvero poco. La Champions League è probabilmente sfumata, anche se i bianconeri ci hanno messo del loro naufragando in quel di Empoli con un umiliante 4-1 contro un avversario senza più obiettivi. Domenica sera la partita con il Milan è una sorta di ultima spiaggia per il quarto posto: la Juventus ha solo la vittoria a disposizione per tentare un mezzo miracolo, malgrado non sia più padrona del proprio destino con 5 punti in meno rispetto ai rossoneri. La mancata qualificazione alla competizione più importante costringerà il club bianconero a rivedere i prossimi obiettivi di mercato. Senza gli introiti della Champions la Juventus farà verosimilmente una campagna low cost, a meno che non riesca a ricavare una grossa somma da un’eventuale cessione. Tra i giocatori che potrebbero partire c’è Dusan Vlahovic.

La Juventus lo ha fatto ancora, bianconeri su Dodò

Il centravanti serbo, acquistato per 80 milioni nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, non riesce ad ingranare per molteplici motivi. Ed è uno di quelli che potrebbero essere sacrificati.

In estate i bianconeri potrebbero “pescare” nuovamente dalla Viola, stavolta per rafforzare la fascia destra, nonostante il rinnovo di Juan Cuadrado. Secondo TMW, la Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino destro brasiliano Dodò, titolare inamovibile della Fiorentina di Vincenzo Italiano. “Dopo una prima parte di stagione non straordinaria – scrivono – probabilmente a causa dell’ambientamento e di un calcio molto differente rispetto a quello a cui era abituato, si è imposto come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, senza far rimpiangere Odriozola. Possibile che servano almeno 30-35 milioni”.