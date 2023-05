De Zerbi fa tremare la Juventus: 15 milioni sul piatto

Roberto De Zerbi fa tremare la Juventus: colpo da 15 milioni di euro e bianconeri spalle al muro

In una stagione da dimenticare per la Juventus, sia in termini di risultati che di crescita di gruppo, oltre che per le questioni extra-campo, Allegri è comunque riuscito a trovare aspetti positivi.

Uno su tutti la crescita dei giovani della Next Gen: da Fagioli a Miretti, da Soulé a Iling e Barrenechea. Giovani arrivati dalla Serie C e da altre esperienze, per dare una mano alla squadra di Allegri in una fase storica molto complicata per la ‘Vecchia Signora’. Proprio i giovani sono riusciti a salvare la squadra in alcune situazioni, con prestazioni di spessore e gol pesanti. Adesso uno di loro è finito nel mirino della Premier League, in particolare della squadra di Roberto De Zerbi che adesso fa tremare i bianconeri.

Juventus, De Zerbi vuole Iling-Junior: il Brighton offre 15 milioni

Uno dei talenti più interessanti sbocciato dalla Next Gen è sicuramente Samuel Iling-Junior. Il classe 2003 inglese ha collezionato 10 partite in Serie A nel corso di questa stagione, trovando un gol importante contro l’Atalanta, il primo nella massima serie italiana. Ma anche due assist tra campionato e Champions League.

Nonostante l’annata disastrosa dei bianconeri, quando Iling ha giocato ha spesso acceso la luce e dato un ritmo diverso alla manovra offensiva. Parte spesso largo a sinistra per accentrarsi ed entrare dentro al campo. Nonostante lo scarso minutaggio in prima squadra, il suo talento non è sfuggito alle big di Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, infatti, il nativo di Islington sarebbe nel mirino del Brighton di Roberto De Zerbi. Pochi giorni fa ha ottenuto l’accesso in Europa League, un traguardo storico per il club inglese. De Zerbi è riuscito a dare un’identità ben precisa alla sua squadra, diventando già un idolo dei tifosi. Adesso è ambizioso di creare un progetto sempre più grande, con la possibilità di ambire a giocatori di rilievo. Il Brighton, infatti, sarebbe pronto ad offrire ai bianconeri 15 milioni di euro per prelevare il 2003 della Next Gen. La Juventus, di contro, non sarebbe propensa a cedere Iling per una cifra così bassa, consapevole del potenziale ancora inespresso dal ragazzo ex Chelsea.