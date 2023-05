Calciomercato Juventus, nuovo assalto al centravanti: c’è anche il Milan

La Juventus tenta il nuovo assalto al centravanti: mossa di Jorge Mendes, ma c’è anche il Milan

La Juventus è pronta a diventare una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo. Almeno, questo è l’obiettivo per tornare ad essere competitiva dalla prossima stagione.

Alla luce dei numerosi big in partenza, molti a parametro zero, sarà fondamentale per la ‘Vecchia Signora’, trovare dei sostituti all’altezza che siano in grado di sentire il peso della maglia bianconera. Oltre alla questione Cristiano Giuntoli e al futuro di Massimiliano Allegri, la Juventus si concentra anche sui calciatori e in particolare sugli attaccanti. Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, sembra essere sul punto di fare ritorno in Serie A. Dopo un’annata altalenante in Spagna sotto la guida di Diego Pablo Simeone, il suo procuratore, Jorge Mendes, sta lavorando per riportarlo in Italia e la Juventus rimane una delle prime candidate.

Juventus, il piano di Mendes per liberare Morata: c’è anche il Milan

L’Atletico Madrid ha aperto all’idea di cedere il centravanti spagnolo, così da poter virare su nuovi profili. Morata ha già vissuto una proficua esperienza in Serie A durante la sua precedente parentesi con la Juventus e vorrebbe tornare a giocare in Italia, paese che ormai considera casa.

Il giocatore spagnolo si è distinto per le sue abilità tecniche e il suo istinto nel segnare gol cruciali. I cicli di Morata in bianconero sono due e anche nella seconda esperienza ha dato il suo contributo, pur giocando spesso come esterno d’attacco, sacrificando le sue doti da goleador. Allegri l’anno scorso gli chiedeva un lavoro di copertura che ha tolto qualità e freschezza allo spagnolo negli ultimi venti metri. La Juventus, però, non è l’unica squadra ad aver manifestato interesse nei suoi confronti. Anche il Milan è sulle tracce dell’ex Real Madrid e Chelsea. L’Atletico Madrid sta valutando le opzioni per rimpiazzare Morata e avrebbe individuato Andre Silva come nuovo attaccante per la prossima stagione. Il centravanti portoghese veste la maglia del Lipsia, club con cui è legato fino al 2026. Come riportato da ‘El Gol Digital’, il piano di Jorge Mendes è quello di essere un tramite tra Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, e Rouven Schröder, ds del Lipsia. Un ponte affinché le parti raggiungano un’intesa economica per Andre Silva. In questo modo il procuratore portoghese aprirebbe la strada alla cessione di Alvaro Morata.