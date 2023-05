Calciomercato Juventus, Rabiot ancora bianconero: ingaggio da 12 milioni annui

Calciomercato Juventus, il centrocampista transalpino potrebbe essere uno dei primi a lasciare Torino: è in scadenza di contratto.

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa odierna, ha ribadito ancora una volta come la sua Juventus sia seconda sul campo. Non se ne capacita l’allenatore originario di Livorno, quasi come se avesse una sorta di rifiuto nel prendere sul serio l’attuale classifica, di nuovo stravolta dalla penalizzazione per il caso plusvalenze.

Lunedì scorso la Signora si è ritrovata con 10 punti in meno, che l’hanno fatta scivolare al settimo posto. Al di là di quello che deciderà di fare l’Uefa, la qualificazione alle prossime coppe europee resta fortemente in bilico. Le possibilità di andare in Champions League, soprattutto dopo il naufragio di Empoli, sono minime. Per riacciuffare il quarto posto i bianconeri devono battere obbligatoriamente il Milan domani sera e cercare di farlo con un bel po’ di gol di scarto, visto che in caso di arrivo a pari punti, con gli scontri diretti in parità, entrerebbe in gioco la differenza reti. Ma anche un successo contro i rossoneri potrebbe non bastare, visto che bisogna poi sperare che la squadra di Stefano Pioli poi perda anche con il Verona nell’ultimo turno di campionato.

Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Rabiot: sul piatto 12 milioni

Non potendo contare sugli introiti della Champions League, i bianconeri potrebbero vedersi costretti a fare qualche sacrificio nella prossima sessione di calciomercato.

En fin de contrat avec la Juve, #Rabiot figure sur les tablettes de certains cadors européens, mais il ne faut pas sous-estimer l’intérêt d’un club comme #Newcastle. Les Magpies pourraient proposer un salaire annuel de 12 M€ au Tricolore (hors prime à la signature). #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 25, 2023

Come sosteneva qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport, uno dei primi a fare le valigie sarà quasi certamente Adrien Rabiot. Giocatore che avrebbe posto come condizione necessaria a rinnovare la partecipazione della Juve alla competizione più importante a livello continentale. Improbabile, dunque, che senza la Champions il centrocampista della nazionale francese resti a Torino. Secondo il giornalista Ignazio Genuardi, nel suo futuro c’è la Premier League: nelle ultime ore si è fatto sotto il Newcastle, disposto ad offrigli un ingaggio di ben 12 milioni, cifra nettamente superiore rispetto a quella percepita alla Juve.